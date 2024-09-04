Emekliler AKP'li Güler'i konuşturmadı: Mahvettiler bizi ya eleştirmeyelim mi kardeşim?

Sivas Kongresi’nin 105’inci yıl dönümü dolayısı ile Sivas’ta tören düzenlendi. Törene Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toyan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve TBMM Başkanvekili Celal Adan katılım göstererek konuşma yaptı.

CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasının sona ermesinden sonra kürsüye AKP’li Grup Başkanvekili Abdullah Güler çıktı. Güler, Sivas Kongresi’ne dair konuşma yaparken tören için meydanda toplanan vatandaşlardan bir kısmı hükümeti protesto etmek için alandan ayrıldı.

Alandan ayrılan vatandaşlardan birisi ayrılırken şu ifadeleri kullandı:

“Anamızı bellediler 23 sene, emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Vallaha ya. Eleştirmeyek mi kardeşim Doğruları söylemeyek mi? O zaman geberek, emekliler ölsün.”