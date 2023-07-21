Emekliler böyle isyan etti: Yandık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, il merkezi, ilçeler, belde ve köy ziyaretlerini yoğunlaştırdı.

Kahvelerde ve Pazar yerini de gezen Gürer’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle emekli vatandaşlardan yoğun ilgi gören Gürer, emeklilerin ‘maaşlarımız en az asgari ücret olmalı’ dedi.

YANDIK!

30 yıl devlete Bağ-Kur Primi ödediğini, devlete yük olmamak için hem çalışıp hem prim yatırdığını anlatan emekli vatandaş, “Bize verdikleri emekli aylığı çok yetersiz. En azından, en düşük emekli maaşının açlık sınırı üzerinde olması sağlanabilirdi” dedi.

1 YUMURTA 5 LİRA OLUR MU?

Vatandaşlar Ö.Fethi Gürer ile karşılaşınca Pazar tezgahlarındaki pahalılıktan yakınan başka bir emekli ise “Pazara geliyoruz ama alışveriş yapamıyoruz. Almamız gerekenin yarısını ancak alabiliyoruz” derken başka bir emekli de “1 yumurta 5 lira olmuş! Biz ne yapalım? Ama böyle olacağı belli idi, insanlara müstahak” ifadelerini kullandı.

İĞNEDEN İPLİĞE HERŞEYE ZAM

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, çarşı ve pazaryerlerinin adeta yangın yerine dönüştüğünü belirterek, “Hayat pahalılığı her geçen gün ağırlığını daha çok hissettirmeye başladı. Tüm temel tüketim ürünlerine neredeyse her gün zam geliyor. Son yıllarda bir seferde en fazla zam olarak pompa fiyatlarına yansıyan ÖVT artışı ise mazotu ve benzini 35 liraya taşıdı. Akaryakıta gelen zam, yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkiledi. Durmadan fiyatlar zamlanıyor. Özellikle pazarcı esnafı nakliye ücretlerinin artması nedeniyle etiket fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını söylüyor. Böyle oyunca da vatandaş alabileceğinin yarısını alıyor, ya da hiç alamadan pazardan ayrılıyor. Bu çok acı bir tablo” diye konuştu.

AÇLIKLA DA TERBİYE OLMADIK

Niğde'de ilçe ve köylerde emeklilerle ile bir araya gelen Ö.Fethi Gürer'e çok sayıda emekli vatandaş dert yandı. Bir emekli, "Burada yaşayanların yüzde 90'ı emekli, yani sorunlarımız ortak ama buradakiler hiç sorun yaşıyor gibi gözükmüyor. Şimdi o kanallar emekliye yüzde 25 zam diye bağırıyor. Demiyorlar ki emekliye bu para yetmiyor. maaşlar hesaplara yattı, emeklinin artış umudu suya düştü" diyerek sorunlarını dile getirdi.

Bir başka emekli vatandaş ise, "80 milyon kişi 1 kişinin ağzından çıkan söze bakıyor. Ülke ülkelikten çıktı zaten. Bunu getiren yine biziz. Bunu kabul eden yine biziz. Onlar çağırdı, bizler kabul ettik" diyerek Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

Söz alan başka bir emekli vatandaş, "Ben halkımıza şunu diyorum; nefes almak, yaşamak değil. Bizim halkımız şunu düşünse, ya ben insanım. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Bugün bir Avrupalı emekli bir emekli maaşıyla dünya turuna çıkabiliyorsa ben neden çıkmayayım? Bugün bir Avukat, Avrupa ülkelerinde 6 aylık maaşıyla en lüks arabaya binebiliyorsa ben neden binemiyorum? Biz halk olarak kendimizi eleştiremezsek bu sistem devam eder. 2016 yılında Nebati Bey konuşuyor, diyor ki 'Ben Çin'le yarışamam. O zaman Çin'de asgari ücret iki yüz elli dolara geliyor. Ülkemizde sekiz yüz dolar. Ben diyor bu asgari ücreti Çin'in altına çekmem lazım ki Çin’le yarışayım. Yani bu ülkede halk köleleştirilmek isteniliyor. Halk da buna destek veriyor. Emeklilerimiz bugün sadece hayatta şunu düşünsünler. Ben emekli maaşımla kahveye geleyim, çayımı içip eve gideyim. Bu yaşamak değildir.

Sonu nereye gidecek bu ülkede? Hepimizin torunları var, çocukları var. Çocuğunun geleceği ne olacak? Torunumuzun geleceği ne olacak? Emeklinin bu haline ben seviniyorum. Vermeyecek bu insanlar. Dünyada insanlar açlıkla terbiye ediliyor. Türkiye'mizde açlıkla da mı terbiye edilmeli. Bilmiyorum, yani nereye gideceğini."

EMEKLİ AYLIĞI, ‘EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI’ TEKLİFİMİZ

Özellikle emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin fiyat artışları karşısında büyük mağduriyet yaşadığını aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilerin aylıklarının en az asgari ücret seviyesinde olması için Meclis’e Kanun teklifimiz bekliyor. Emekliler en düşük maaş asgari ücret olmalı, Bayram ikramiyesi asgari ücrete eşitlenmeli, emekli daha iyi yaşamı hak ediyor. Kanun tekliflerimizi meclise verdik” şeklinde konuştu.