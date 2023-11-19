Emekliler bu habere üzülecek. En düşük emekli maaşını şimdiden açıkladı

Emekli vatandaşların gözü kulağı son günlerde açıklanacak olan emeklilik maaşında. Vatandaşlar 2024 yılı için emekli maaşına yapılacak ciddi bir zam beklerken, kötü haber Sosyal Güvenlik Uzmanından Emin Yılmaz’dan geldi.

KAYNAK: DHA
Emekliler bu habere üzülecek. En düşük emekli maaşını şimdiden açıkladı

AKP, geçtiğimiz yıl birçok kesime enflasyon oranında zam yapmaya çalışırken bu konuda en mağdur kesim emekliler oldu. En düşük emekli maaşı 7.500 TL bandında kalırken enflasyon karşısında emekliler çok daha fazla ezildi. İktidar her fırsatta 2024 yılı için yapılacak emekli maaşına zammı gösterirken bu konuda beklenti de oldukça fazlalaştı.

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Yılsonunun gelmesiyle emekliler yapılacak zam oranını beklerken yeni bir hayal kırıklığın yaşanılmasından korkuluyor. İktidara yakın kanallardan olan ATV'de en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağına yönelik haberler yapılırken CNN Türk ekranlarında yer alan habere göre SGK Uzmanı Emin Yılmaz da aynı ücreti telaffuz etti.

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EN DÜŞÜK YENİ EMEKLİ MAAŞINI "ŞİMDİDEN" AÇIKLADI

Yılmaz konuyla alakalı yaptığı açıklamada:

“Burada şu anki güncel rakamımız var SSK BAĞ-KUR emeklisi. Dolayısıyla bu güne kadar olan yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10.332 lira üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da burada da yüzde kırklık bir zamla 10521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.

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