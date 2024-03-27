Emekliler dikkat yarın başlıyor

Kaynak: Birgün
Emekliler dikkat yarın başlıyor
Emekli promosyon ödemeleri yarın başlıyor. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek.

Kamu bankalarında promosyon ödeme tutarlarında artış yapıldı. Emekliler için banka promosyonu yarın (28 Mart) itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

Bir kaç emekli aylığı alanlar farklı promosyonlarına başvurabilecek. Promosyon başvuruları bankalardan veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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"BAŞKA BANKAYA TAŞIMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU YOK"

TRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, mevcutta promosyon alanların daha yüksek promosyon olması durumunda önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabileceğini söyledi.

Karataş, başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk o0lmadığını, sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmelerinin yeterli olacağını söyledi.

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İKİ AYLIĞI OLANLAR AYRI AYRI PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Birden fazla emekli aylığı alanlar farklı promosyon başvurusunda bulunabilecek.

Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi faydalanabilecek. Ayrıca kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabilecek.

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