Emekliler dikkat! Zamlı maaş farkları bugün hesaplara yatıyor

Türkiye'deki emekliler, maaşlarının ne zaman artırılacağını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, son altı aylık enflasyon verilerine dayanarak %24,73 oranında arttı. Öte yandan, memur emeklileri, %8,46'lık enflasyon farkının yanı sıra, %10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda %19,31'lik bir maaş zammı elde etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı son duyuruya göre, Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklilerin, malullerin, dul ve yetimlerin Temmuz ayı maaş artış farkları, bugün itibarıyla banka hesaplarına aktarılacak.

ZAM FARKLARI BUGÜN YATIRILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı'ndan maaş alan vatandaşlar için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Temmuz ayı maaş zammı farklarının ödeme tarihi belirlendi ve resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, "Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı, maluliyet aylığı, vazife maluliyeti aylığı, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 Temmuz ayı zamlı maaş farkları, 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerine yer verildi. Belirtilen tarihte, yani 26 Temmuz 2024 Cuma günü, ilgili maaş farkları ilgili hesaplara aktarılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, emekli vatandaşların maaşlarında önemli bir artışın yapılmasına yönelik kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Meclis gündemindeki bu teklif, en düşük emekli aylığının 10 bin Türk Lirası'ndan 12 bin 500 Türk Lirası'na yükseltilmesini öngörüyor. Emeklilik maaşlarındaki bu artışın yanı sıra, emeklilere yapılacak ek zam farklarının ne zaman ödeneceği de merak konusu.

Yaklaşık 3,7 milyon emeklinin Ağustos ayının başlarında bu zam farklarını alması beklenmekte. AK Parti tarafından yapılan son açıklamada, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV'de canlı yayında emeklilere haberleri aktardı. Elitaş, "Zam farklarının yatırılma tarihi çok büyük bir önem arz etmiyor, zira bu farklar 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. 1 Ağustos'ta maaşlarını alacak emeklilerimiz, beklenen 12 bin 500 TL yerine 17 bin 500 TL alacaklar. Temmuz ayında bu farkların yatırılmaması olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarında önemli bir artışa onay verdi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, emeklilerin alacağı minimum maaş 10 bin Türk Lirası'ndan 12 bin 500 Türk Lirası'na yükseltilecek.

ZAMLI MAAŞLARIN ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Meclis, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı onayladı. Bu düzenlemeyle, en düşük emekli maaşı artırılacak ve zamlı ödemelerin Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İŞTE EMEKLİ MAAŞLARININ ÖDEME TARİHLERİ:

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alacaklar.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: