Emekliler için geri sayım başladı. Ödemeler 24 saat kaldı taban tutar artırıldı

2024 Temmuz döneminden itibaren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak güncellendi. Bu artışla birlikte maaş farkı ödemeleri yarın emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılması kapsamında, fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih netleştirildi.

2024 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri de dahil olmak üzere, toplamda 3 milyon 703 bin 788 emekli bu artıştan yararlanacak.

7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan fark ödemeleriyle, her emekliye 2 bin 500 TL tutarında ek ödeme yapılacak.

Bu farklar, emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara doğrudan aktarılacak.

TBMM'den çıkan kararla emekliler için taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeyle birlikte oluşan farklar yarın emeklilerin hesaplarına geçecek.

Böylece tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanacak ve Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanacak.

Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 24,73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 19,31 oranındaki toplu sözleşme artışları, ek ödeme sınırlarını da değiştirdi.

Bu artışlar, emeklilerin aylık gelirlerinde önemli bir iyileşme sağlarken, yaşam standartlarını da olumlu yönde etkileyecek.