Emekliler kuyruğa girecek. Yapı Kredi promosyon rakamını yükseltti

Bankaların kendilerine sunacağı ödemeleri araştıran emekliler, en yüksek promosyonu veren bankayı tercih ediyor. Bu şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan çeşitli avantajlar da elde ediyor.

Yapı Kredi Bankası, emekli maaş promosyonu kampanyasında yaptığı yenilikle emeklilere 9.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Emekli maaşına göre promosyon tutarı değişiyor

Yapı Kredi Bankası’nın emekli maaş promosyonu kampanyasında, emeklinin maaş miktarına göre farklı promosyon tutarları belirlendi. Buna göre, emeklinin bir aylık net geliri 3.499 TL’ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Ek promosyon için şartlar var

Yapı Kredi Bankası, emeklilere maaş promosyonunun yanında ek promosyon ödemeleri de yaparak toplam ödeme tutarını 9.500 TL’ye çıkardı. Ancak bu ek promosyon ödemeleri için bazı şartlar bulunuyor. Şartları yerine getiren emekliler, ek promosyon alma hakkı kazanıyor.

Bu şartlar şöyle:

Emekli müşteri, maaş promosyonu kampanyasından yararlandıktan sonra 60 gün içerisinde iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verirse 500 TL ek promosyon alabiliyor.

Emekli müşteri, Yapı Kredi Bankası’ndan alacağı kredi kartından 500 TL harcama yaptığında 1.000 TL daha ek promosyon ödemesi alabiliyor.

Emekli müşteri, en az 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığında 500 TL daha ek promosyon alabiliyor.

Toplam ek promosyon ödülü ise 2.000 TL oluyor.