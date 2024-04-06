Emekliler promosyon tuzağına dikkat. 2 yöntem kullanılıyor

Kaynak: NTV
Emekliler promosyon tuzağına dikkat. 2 yöntem kullanılıyor
Emeklilerin banka promosyonlarını almalarıyla birlikte dolandırıcıların hedefi olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcıların emeklileri ağlarına düşürmek için 2 yöntem kullandıkları öğrenildi.

Banka promosyonları 15 bin liraya kadar çıkınca, dolandırıcılar hedeflerine emeklileri aldı.

Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arıyor ve tuzağa düşürmeye çalışıyor.

NTV’de yer alan habere göre, nanka çalışanı gibi arayan dolandırıcıların iki yöntem kullanıyorlar.

Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar emekli promosyonunu evinize getireceğiz yalanıyla özel bilgileri istiyorlar. TC kimlik numarası, banka hesap numarası, banka kartı ve kredi kartı şifre bilgilerini öğrenmek isteyen dolandırıcılar ın bu yöntemle yüzlerce kişinin aldatıldığı belirlendi.

Diğer yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık "Bu genelde telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü biliyorlar ki emekliler bu konuda dijital ortam telefon konusunda yeterli bilgi birikime ve donanıma sahip olmayabiliyorlar. Maaş kartlarımınz arkasında CVV söz konusu. CVV numraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıları yapan uzmanlar, "Hemen ilgili bankalarıyla yani hesaplarının bulunduğu bankayla iletişime geçerek, eğer bilgilerini verdilerse ivedilikle hesaplarına bloke koymalıdırlar." değerlendirmesine bulundu.

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