Emekliler sevinçten havalara uçacak. Tarih verildi

Emekliler için müjdeli haber! Bankaların ve SGK'nın yeni protokollerle yapacağı düzenlemelerle, emekli promosyonları mart ayında 40 bin TL'ye kadar çıkabilir.

Emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra, milyonlarca emekli gözlerini bankaların sunduğu promosyonlara çevirdi. Son dönemde bankalar, emekli promosyonlarında ciddi artışlar yaparak emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

Yılbaşındaki maaş artışlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükselmişken, bankalar emeklilere sundukları promosyonları da arttırma yoluna gitti. Mart ayında yapılacak yeni protokolle birlikte promosyon tutarlarının 35 bin TL'yi geçip 40 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

ŞU AN ÖDEME 27 BİN TL

SGK ile bankalar arasında yapılan mevcut promosyon anlaşmaları, yeni protokolle güncelleniyor. Bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarlarının artmasına yol açarken, en düşük promosyon tutarının 12 bin TL'ye kadar yükseldiği görülüyor.

Kamu bankaları, emekli promosyonlarını 27 bin TL'ye kadar çıkarırken, özel bankalar 25 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ancak mart ayında imzalanacak yeni anlaşmalarla promosyon ödemelerinin çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Bu yeni protokolle birlikte, promosyon tutarlarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Şu anda 8 bin TL ile 12 bin TL arasında olan promosyonlar, yeni protokollerle 12 bin TL ile 18 bin TL arasında değişebilir. Hatta bazı bankalar, emeklilere ek nakit ödemeleri yaparak promosyon tutarlarını daha da artırma yoluna gidebilir. Örneğin, şu anda bir kamu bankası, 12 bin TL'lik promosyonun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme yaparak toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

Sosyal Güvenlik uzmanları, emekli promosyonlarının artacağı bu dönemde emeklilere mart ayındaki anlaşma sonrasını beklemelerini tavsiye ediyor.

"EMEKLİ YIL BOYUNCA ORUÇLUYUZ"

Emekli maaşıyla yarı aç yarı tok yaşadığını belirten bir emekli "Maaşım düşük olduğu için 40 değil 30 bin TL alsam. 2 aylık maaşımdan fazla para cebime girmiş olacak. Ramazan'da nasıl oruç tutacağımı soruyorlar. Benim gibiler 1 yıl yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Yani biz sene başından başlayıp sene sonuna kadar oruç tutuyoruz. Bu para bize ilaç gibi gelecek" dedi.

Bir başka emekliyse "Karnımı karımla birlikte Kent Lokantası'nda doyuruyorum. Bazen de Kent Lokantası'nın TIR'ının önünde sıraya giriyoruz. Eşimle birlikte 80 TL ödüyorum. 2 kişi evde bu fiyata karnımızı doyuramayız. Bir de buşalık çıkmıyor. Deterjandan, sudan da tasarruf ediyoruz" diye konuştu.

Bir başka emekli ise "Bu promasyon parası bizim emekli aylıklarımızı ve asgari ücretle çalışanların maaşını bile sollayacak. Bu para emeklilere merhem olacak. Hele Ramazan ayında alınca marka peynir de yiyebileceğiz. Hayali bile bizlere mutlu ediyor" dedi.