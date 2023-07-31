Emekliler yüzde 25’lik zammı reddediyor

YENİÇAĞ / Muharrem Dalgıç

Öztürk, yaptığı basın açıklamasında, TÜRK-İŞ’in Temmuz 2023’te açlık sınırını 11.658 TL, yoksulluk sınırını ise 37.974 TL olarak duyurduğunu hatırlattı. Öztürk, “11.402 lira olan yeni asgari ücret daha yurttaşın eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Geçim standartları ise çok uzağımızda” dedi.

Öztürk, iktidarın itibardan tasarruf edilemeyeceğini savunurken, açlık ve yoksulluk içinde yaşayan halka “TASARRUF EDİN!” çağrısı yaptığını eleştirdi.

Emeklilere ilave ek ödeme istiyorlar

Öztürk, 16 milyon emeklinin yoksulluk ve yokluk içinde kaldığını, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25’lik zammın emekliler için asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öztürk, “Bu karardan dönülmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu olarak da emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artışın yeterli olmadığını savunduklarını belirten Öztürk, “Çalışırken 22 bin lira maaş alacak bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45’ini alabilecek” dedi.

Öztürk, çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın adalet ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Öztürk, “Bireyin emeklilikte hayat standardını nasıl koruyacağı sorusu cevapsız kalmaktadır” dedi.

Emekliler haklarını aramaya devam edecek

Öztürk, sosyal devletin anlayışının vatandaşlarına çalışırken de emekli olunduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla görevli olduğunu söyledi. Öztürk, “Ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25’lik artışın yeterli ve kabul edilir bir tarafı yoktur” dedi.

Öztürk, iktidarı bu karardan dönmeye ve emekli zamlarını yeniden değerlendirmeye çağırdı. Öztürk, “Emeklilerin mağduriyetini gidermek için ilave zam ve ek ödeme yapılmasını bekliyoruz. Emeklilerin ferah bir yaşam sürmesi gerekirken yaşam mücadelesinde karşılaştığı haksızlıkların giderilmesini istiyoruz. Haklarımızı yeniden elde edinceye kadar da sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu taleplerini açıklayarak "sonuç alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

-Öncelikle yüzde 25’ lik ücret artışına hayır diyoruz. Maaş zamlarının tamamlanan kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığından yardım olarak değil, SGK dan kök maaş olarak verilmesini talep ediyoruz.

-En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını ancak asgari ücretin de ilerleyen süreç içinde en düşük memur maaşından az olmamasını istiyoruz.

-TÜRBEP olarak her zaman 16 milyon emeklinin hakkını hukukunu korumaya ve dile getirmeye yılmadan devam edeceğiz.

-Emeklilerin yoksulluk sınırının altında maaş almasını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi insani değerlerde yaşamak istiyoruz.

-Gıda ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için enflasyon rakamlarının kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.

-Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.’’ cümlesini her zaman hatırlatacağız.