Emekliler 'zam yağmuruna' karşı şemsiyelerle sokağa çıktı

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa ve Kemalpaşa Şubesi üyeleri, zamları ve vergi oranlarındaki artışı protesto etti. Emekliler zamlardan korunmak için ellerindeki şemsiyeleri açarak yürüdü.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi üyeleri zamları, şemsiyeli yürüyüş ile protesto etti. Sendikanın Hopa Şubesi Başkanı Sami Aydın, şunları söyledi:

"EMEKLİYE VERİLEN ZAM PİYASADAKİ ZAMMIN ALTINDA EZİLİYOR"

“Temmuz ayı bizleri büyük bir felakete soktu ve emekliler gerçekten zor bir durumda. Alınan maaşlara zamlar, piyasadaki zamlar arasında dağlar kadar fark var. Biz daha önce sendika olarak zamlarla ilgili bir basın açıklaması yaparak emeklilere ve yetkililere duyurmaya çalıştık. Bugün de şemsiyelerle birlikte yaşanan zam yağmurunda ezilmemek için eylem gerçekleştirdik. Eylemde bildirimizi dağıttık ve içerik olarak da emeklilerin taleplerini ve zamların durdurulmasını ve emeklilere verilmesi gereken zammın en az insanca yaşayacak düzeyde olması gerektiği içeriğe sahipti.

"EYLEMLERİMİZİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Evet eylemlerimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz Hopa şubesi olarak ve genel merkezde benzer düşünce içerisinde. Sadece Tüm Emekliler Sendikası sokağa çıkması yetmiyor, demokratik kitle örgütlerinden, meslek odalarından ve zamlara karşı olan ve zamlara boğulan her kişi ve her bir kurumunda sokağa çıkması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bölgesel bir miting düzenlenebilir ve bunun çalışması içerindeyiz. Ama Tüm Emekliler sendikası olarak biz yine sokaklarda olacağız, basın açıklamalarıyla, bildirilerimizle halkımızı bilgilendireceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz.”