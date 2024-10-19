Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Uzman isim açıkladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bugün Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Neticede 2023 yılı ekim ödeme döneminde emekli maaş ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında bir ödeme yapılmıştı" diye yazan Karakaş, "2024 yılında da emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLEBİLMESİ İÇİN KANUN ÇIKARILMASI ELZEM"

Bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala emeklilerin, geçen sene verilen 5 bin TL’lik ikramiye beklentisine girdiğini belirten Karakaş, “Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmişti. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmişti. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir. Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi” ifadelerini kullandı.