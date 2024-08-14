Emeklilere bedava olacak. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bedava olacak. Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından emeklilere bedava olacak o hizmeti açıkladı.

Yerel seçimlerde iktidarı en çok zorlayan konuların başında emeklilerin maaşlarına gerçekleştirilecek zammın oranıydı. Yüksek enflasyon ile mücadele eden Türkiye’de Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in de tasarruf tedbirleri kapsamında emekli vatandaşlara seçim döneminde zam yapılmadı. 10 bin lira gibi bir rakamlar açlık sınırının altında ücret alan emekli vatandaşlara seçimde yaşanan yenilginin ardından 2 bin 500 lira zam yapıldı. Fakat bu durum da emekli vatandaşları tatmin etmedi.

Bu nedenle iktidar, emekli vatandaşlara bazı yan haklar tanımaya başladı, fakat açıklanan yan haklarda emeklileri tatmin etmedi.

EMEKLİLER KAMPANYALARI YETERLİ BULMUYOR

PTT’de kargoların ücretsiz olması, tatil beldelerinde yurtların emekli vatandaşlara açılması gibi bir sürü kampanya açıklansa da emekliler aldığı maaşla kaldığı evin kirasını ödeyemez duruma gelirken yaz tatiline ilişkin duyurulan kampanyalara tepki gösteriyor.

"HALK PLAJLARINDA EMEKLİYE ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÜCRETSİZ"

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X hesabından emeklilere şezlong ve şemsiyenin ücretsiz olacağını duyurdu.

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Ersoy, “Emeklilerimize Müjdelerimiz Devam Ediyor!” başlıklı açıklamasında,

“Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak” ifadelerini kullandı.

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