Emeklilere büyük müjde artık bedava oldu. Çok yüklü para tutuyordu. 81 ilde geçerli

SGK, milyonlarca emekliye yönelik önemli bir sağlık desteği sundu. 1 Ocak 2025 itibarıyla diş protezi ve belirli şartlarda implant tedavisi, devlet hastanelerinde tamamen ücretsiz hale geldi. SSK ve Bağ-Kur fark etmeksizin tüm emekliler bu hizmetten yararlanabilecek.

ARTIK ÜCRETSİZ

SGK tarafından yapılan düzenleme kapsamında emekliler, her beş yılda bir diş protezi yaptırabilecek. Protez ihtiyacı olan vatandaşlar, SGK anlaşmalı hastanelere başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Bazı emekliler için implant tedavisi de ücretsiz olacak. Ücretsiz implant hakkı kazanmak için belirli sağlık koşullarının karşılanması gerekiyor. Kemik kaybı, tek taraflı dişsizlik, doğuştan diş eksikliği, yüz yarıkları veya ciddi diş dokusu hasarı gibi durumları bulunan emekliler, SGK kapsamında bu tedaviyi ücretsiz alabilecek.

İŞTE DETAYLAR

Emekliler, e-Devlet üzerinden haklarını sorgulayarak SGK anlaşmalı hastanelerde randevu alabilir. Yeni düzenleme, emeklilerin diş sağlığına erişimini kolaylaştırarak büyük bir rahatlık sağlayacak.

Anlaşılan kurumlar şöyle

İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Çekmeköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Şile Devlet Hastanesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi

İstanbul Ataşehir Ağız Ve Dış Sağlığı Hastanesi

İstanbul Büyükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi

İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi

İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi Periton Ve Hemodiyaliz Merkezi

İstanbul Bahçelievler Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Bakırköy Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eği. Ve Araş. Hast.

İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

İstanbul Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi

İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi

İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Dr.Hüsamettin Kural Büyükada Devlet Hastanesi

İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)

İstanbul Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi(S)

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi(S)

İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)

İstanbul Göztepe Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Kartal Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Hastanesi

İstanbul Medeniyet Ünv. Diş Hek. Uyg. Ve Araştırma Merkezi

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Y)

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Okmeydanı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

İstanbul Pendik Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi

İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

İstanbul Yedikule Göğüs Ve Cerrahı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Üsküdar Üniversitesi Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Üsküdar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Başakşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Beykoz Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi

Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi

Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Eyüpsultan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Güngören Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Küçükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü Hastanesi

Silivri Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Bağcılar Ağız Ve Dış Sağlığı Hastanesi

Sancaktepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Sarıyer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. S.B. İst. Anadolu Kuzey Kamu Hast. Birliği Sağlık Bilim. Ünv. İst. Ümraniye E. A. Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız Ve Diş Sağlığı Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi