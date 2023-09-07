Emeklilere kara haber. Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ilgili düzenlemenin yıl sonu olabileceğini açıkladı. Dolayısıyla emekliler yıl sonuna kadar bekleyecek…

Emeklilere kara haber. Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi.

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının bu sözleri yine emeklileri hüsrana uğratacak cinsten. Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar bir düzenleme yapılmayabilir.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı.

Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.

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