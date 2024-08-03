Emeklilere kira desteği başladı. Oturdukları ile göre ödeme yapılacak

Başvuran emeklilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay kira yardımı parası ödeyecek.

Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlar nedeni ile geçim sıkıntısı altında ezilen emekliler yapılacak kira yardımını dört gözle beklemeye başladı.

Yapılan Temmuz zammı ile de ortama geçim standardını yakalayamayan binlerce maaşları ile kiralarını ödeyemez oldu. Emekli zammında umduğunu bulamayan emeklilere ise kira desteği verileceğinin açıklanması umut oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira destek paketi için harekete geçti. Belli koşulları sağlayan emeklilere her ay düzenli kira desteği verileceği duyuruldu.

EMEKLİ KİRA DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Kirada oturanlar kira destek başvurularını en yakın ilçe kaymakamlıklarına veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapacak. Başvurular ayrıca e-Devlet üzerinden de kabul edilecek.

E-DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden başvuru yapacaklar kimlik noları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra arama kutusuna "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne girerek uygulamaya geçecek.

NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Kira yardımıları ise emeklinin yaşadığı il ve bölgeye göre farklılık gösterecek. İstanbul'da yaşayanlar için kira yardımı miktarı 3.500 liraya kadar çıkarken, kiraların daha düşük olduğu Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de bu miktar 3.000 lira olacak.

Diğer büyükşehirlerde kira yardımı aylık 2.500- 2000 lira arasında değişecek.

HANE HALKININ TOPLAN GELİRİNE BAKILACAK

Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin destek alabilmesi için toplan hane halkının gelirinin düşük olması göz önünde bulundurulacak.