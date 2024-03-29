Emeklilere seyahat indirimi bu gece başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere seyahat indirimi bu gece başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması bu gece yarısından itibaren başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde geçerli olmak üzere emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, indirimi "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile duyururken, yaklaşan Ramazan Bayramı’ndan dolayı artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

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“HERHANGİ BİR BELGE İBRAZI YETERLİ OLACAK”

Bu gece yarısından itibaren emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan “yüzde 10” indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli sayılacak.

Tüm emeklileri kapsayacak olan indirim, yılsonuna kadar geçerli olacak.

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