Emeklilere seyyanen zam gelişmesi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere seyyanen zam gelişmesi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı açıkladı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yüzde dilimli zam modelinin değişmesini talep etti. Ergün, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasından sonra emekli vatandaşların, Temmuz ayındaki maaş zammını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün yaptığı konuşmada, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15 bin lira seyyanen zam beklediğini açıkladı.

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15 BİN TL SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Ergün, seyyanen zam beklentilerinin her zaman devam ettiğini, çünkü yüzdeli artışların, eşitsizliği daha da bozduğunu ifade etti. Ergün, ülkenin büyüdüğünü fakat emekli maaş artışlarının TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamadığını ifade etti.

Ergün, “Daha önce memura verilen 8.077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor” ifadelerini kullandı. Ergün, “Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında” ifadelerini kullandı.

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Satın alma gücündeki kaybı da hesaba katan Ergün, bunlar dikkate alındığında, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl 8.077 lira olarak yansımayacağını ifade ederek, “Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira” ifadelerini kullandı.

AYLIK BAĞLAMA ORANI SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Ergün, sistemin yoksul emeklileri oluşturduğuna dikkat çekti. Ergün aylık bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 35’lere indiğini, burada emeklinin çok ciddi kaybı olduğunu, bu parametrelerin değişmesi gerektiğini söyledi.

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