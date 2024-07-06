Emeklileri şok edecek haber. İktidara yakın gazeteciler canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekli ve memur, 3 Haziran'da açıklanan enflasyon verileriyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık olarak %71,60, aylık olarak ise %1,64 arttı. Bu veriyle birlikte memurlar, işçiler ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşti.

"BAKAN BEYİN EKİBİYLE GÖRÜŞTÜM"



Özellikle kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan yaklaşık 4 milyon emeklinin alacakları zam oranı büyük merak konusu oldu. İktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ün sunduğu canlı yayında, TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.



Kök maaş ücretlerini bakanın ekibine sorduğunu belirten Cem Küçük, “8 bin TL'nin altında alanlar yüzde 25 zamla 10 bin TL'nin altında kalacak. İki kere telefonlaştık. Ancak cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

2 MİLYON EMEKLİYE KÖTÜ HABER

TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik ise, Cem Küçük'ün açıklamalarına ek olarak şunları söyledi: "Yaklaşık 4 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. Bunların yarısı yüzde 25'lik zamla 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Maaşları 10.500, 11 bin, 12 bin civarına yükselecek. Ancak 8 bin TL'nin altında maaş alan 1-2 milyon emekli, yüzde 25 zam almasına rağmen kök maaşlarının düşük olması nedeniyle yine 10 bin TL almaya devam edecek."

EN DÜŞÜK MAAŞ 12 BİN TL Mİ OLACAK?

Cem Küçük'ün "En düşük emekli maaşı 12 bin TL mi olacak?" sorusuna yanıt veren Fatih Atik, "12 bin TL'ye tamamlanma gibi bir durum yok. 10 bin TL'ye tamamlananlar 10 bin TL almaya devam edecek. 10 bin TL'yi geçenler ise kök maaşlarına yapılan zamla ne kadar alacaklarsa o kadar alacak. Örneğin 10 bin 100, 10.500 gibi. Devlet, en düşük emekli maaşını artırmak için üzerine ilave yapmıyor. Yüzde 25 zamla 10 bin TL'yi aşıyorsan o rakamı alacaksın, ama geçemiyorsan 10 bin TL almaya devam edeceksin” şeklinde konuştu.