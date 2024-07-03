Emeklileri yıkan iki çizgi. Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

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Emeklileri yıkan iki çizgi. Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon verilerini yorumladı. Kara, İTO ve TÜİK fiyat endeksleri arasındaki farkın yeniden açılmaya başladığını bir tabloyla söyledi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon rakamlarına dair dikkat çekici açıklamada bulundu. Kara, "İTO ve TÜİK fiyat endeksleri arasındaki fark tekrar açılmaya başladı" diyerek, iki kurumun enflasyon verileri arasındaki makasa dikkat çekti.

İTO VE TÜİK FARKI BÜYÜYOR

Haziran 2024'te İTO fiyat endeksi 180 düzeyini gördü. TÜİK endeksi ise aynı dönemde 170’te kaldı. İTO ve TÜİK verileri arasındaki fark, son altı ayda netlik kazandı.

HAZİRAN 2023’TEN BERİ MAKAS AÇILIYOR

Haziran 2023'te iki endeksin de 100 olarak hesaplandığı görülüyor. Fakat takip eden aylarda İTO endeksi daha hızlı şekilde yükseldi. Aralık 2023'te İTO 150 seviyesine yükselirken, TÜİK endeksi 145'te sabit kaldı.

PROF. DR. KARA: "GÜVEN SORUNU OLUŞABİLİR"

Prof. Dr. Kara, İTO ve TÜİK arasındaki farkın güven problemini meydana getirebileceğini ifade etti.

Haziran 2024 itibarıyla İTO endeksi, TÜİK endeksine oranla daha yüksek düzeyde bulunuyor. Bu, enflasyon verileri üzerindeki tartışmaları daha tetikliyor.

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