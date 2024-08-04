Emeklilerin hesabına 10 bin lira yatırılacak. Özgür Erdursun bombayı patlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin hesabına 10 bin lira yatırılacak. Özgür Erdursun bombayı patlattı

Temmuz zammında aradığını bulamayan emekliler için SKG uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özgür Erdursun emeklilerin hesabına 10 bin lira destek ödemesi yatırılacağını söyledi.

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine 10 bin lira destek ödemesi yatırılacağına söyleyerek detayları açıkladı.

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Emeklilerin hesabına yatırılacak destek ödemelerinin ayırtıları ortaya çıkmaya başladı. Emeklilerin merakla beklediği ödemelere ilişkin Özgür Erdursun bir açıklama yaptı.

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte, emekli maaşlarına yapılan ek zam sonucunda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine yönelik büyük bir ek ikramiye verileceğini söyledi. Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlarla emeklinin hayat mücadelesi verdiğini belirten Erdursun yatırılacak ek ödeme için tarih de verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 enflasyon zammı emeklinin maaşını açlık sınırının üzerine taşınmasına yetmemişti. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılması da durumu değiştirmemişti.

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ARALIKTA EK ÖDEME GELİYOR

SGK uzmanı Özgür Erdursun, tüm emeklilere Aralık ayında bir ek ödeme yapılabileceğini söyledi. Tek sefere mahsus bu ödemenin ise 5 ile 10 bin lira arasında olacağını Özgür Erdursun, ilave ödemenin en geç Aralık ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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