Emeklilerin iki aylık zam oranı belli oldu. İşte o rakam

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bu ay TÜİK, ENAG'tan fazla çıkarması dikkat çekti. Böylece emeklilerin ilk iki aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak. Emeklilerin iki aylık olarak maaşlarına yansıyacak kümülatif artış yüzde 11.53 oldu. Kök maaşları 10 bin liranın altında olanların da kök maaşlarına bu artış oranı yansıtılacak. Bu orana Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.