Emeklilerin iki aylık zam oranı belli oldu. İşte o rakam

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Emeklilerin iki aylık zam oranı belli oldu. İşte o rakam
Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin ikincisi açıklandı. Emeklilerin ilk iki ay için alacağı enflasyon farkı belli oldu. Önümüzdeki dört ayın da enflasyon rakamlarının ardından Temmuz'da alacakları enflasyon farkı ortaya çıkacak.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bu ay TÜİK, ENAG'tan fazla çıkarması dikkat çekti. Böylece emeklilerin ilk iki aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak. Emeklilerin iki aylık olarak maaşlarına yansıyacak kümülatif artış yüzde 11.53 oldu. Kök maaşları 10 bin liranın altında olanların da kök maaşlarına bu artış oranı yansıtılacak. Bu orana Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.

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