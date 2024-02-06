Emeklilerin maaş fark ödemeleri başladı. Hangi emekli ne kadar fark alıyor?

TÜİK önce enflasyon farkını açıkladı. Emekli yüzde 37,65 enflasyon farkı alacaktı. Emekli işçi esnaf yüzde 37,65 enflasyon farkı alırken, Memur ve emeklisi yüzde 11,68'den fazla zam alacaktı. Bu durum emekliler arasında ayrımcılık mı yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Tepkiler gecikmedi. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar tepki gösterdi. Sonunda zam oranı eşitlendi.

SSK emeklilerinin maaş zammı fark ödemesi bugün hesaplara yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 37,57’lik enflasyon artışı yetersiz kalınca ve tüm emeklilerin maaşları yüzde 11,68 artışla yüzde 49,25’e tamamlandı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftalık gecikmenin ardından kararı imzaladı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

EMEKLİYE EK ZAM FARKI ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6-7 Şubat tarihini söylemişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri bugün başladı. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın hesaplara geçecek.

KÖK MAAŞI 6700 LİRANIN ALTINDAKİLERE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Sosyal Güvenlik uzmanları toplo üzerinde alınacak ek zamları anlattı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a “6700 liranın üzerinde emekli kök maaşı olan vatandaşlarımız yüzde 49,25’lik zammı maaşlarında görecek”ifadesini kullandı. 6700 liranın altında kök aylığı olanların ise Hazine desteği ile maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını kaydetti.

• Kök aylık 7000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 9.630 TL – Yüzde 49,25 zamlı 10.448 TL – Fark 818 TL

• Kök aylık 7600 TL – Yüzde 37,57 zamlı 10.455 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.343 TL – Fark 888 TL

• Kök aylık 8000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 11.005 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.940 TL – Fark 935 TL

• Kök aylık 10.000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 13.757 TL – Yüzde 49,25 zamlı 14.925 TL – Fark 1.168 TL

MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI ALDI

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.