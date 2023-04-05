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Sıcak haber. Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:27
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Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Sıcak haber. Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
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Buna göre edemeler bayramdan önce yapılacak.

SSK'LILARA NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?
Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ NE?
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. “Emekli kardeşlerim, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark ta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak." diyen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde emeklilere toplamda 15 bin lira ikramiye yatacağını belirtti.

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