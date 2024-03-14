Emeklilerin nasıl zam alacaklarını açıkladılar

Emeklilerin en düşük maaşı 10 bin TL oldu ve bu durum bir lüksmüş gibi, çok büyük bir miktar verilmiş gibi emeklilere aksettirildi. Durumundan, halinden şikâyet etmeyen emekliler şükrederken, durumu eleştiren emekliler bazen FETÖ’cü bazense hain ilan edildi.

Söz konusu durumu eleştiren bir kadın vatandaş sokak röportajında nasıl emeklilerin zengin olacağını açıkladı. “Bu ülkede ya hırsız olacaksın ya arsız olacaksın. Emekçi olduğun zaman ayakaltında paspas olmaktan başka bir işe yaramazsın” yorumunda bulundu.

“EMEKÇİ OLURSAN BİR DİKİLİ AĞACIN OLMAZ”

Yaşlı kadın hırsız ya da arsız olunmaması durumunda yalnızca “Emekçi” olunacağını, emekçi olunca da vatandaşların bir dikili ağacının bile olmayacağına değindi.

Ancak hırsız ya da arsızlıkla zengin olanların üst seviyelerde gezdiğini, birilerinin onlar karşısında önlerini ilikleyerek saygıdan kıvrım kıvrım kıvrandığını ifade etti. “Çünkü böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bizim ülke böyle bir ülke değildi. İnsanı değerleri yüksek olan, insana değer veren bir ülkeydi” diyen kadın “Hayrola Yani biz ne zaman bu hale geldik?” diye sordu.

“ESKİDEN BİR MAKARNAYA BİR BULGURA 10 KİŞİ KAŞIK SALLARDI. AMA HUZURLU BİR ŞEKİLDE KAŞIK SALLARDI”

Geriden gelen jenerasyona da ne olacağını belirten emekli kadın, “Yeni jenerasyonda iş yok, eğitim yok, herhangi bir katkı yok, bir üretim yok” dedi.

Muhabirin “Kendi vatandaşımız niye aç?” sorusuna ise “Kendi vatandaşımız niye aç olsun kardeşim? Makarna yiyor. Bulguru da koyuyor ortaya. Eskiden bir makarnaya bir bulgura 10 kişi kaşık sallardı. Ama huzurlu bir şekilde kaşık sallardı. Kimse de gerisini düşünmezdi. İlerisi için ne yapabilirim kaygısını yaşamazdı. Hayrola yani biz ne zaman bu hale geldik?

Şimdi öyle değil o makarnanın dibini buluncaya kadar sıyırıyor, ekmeği bile bulamıyor ki onun dibini iyice sıyırsın ama ne yazık ki ‘Yarabbi şükür’ diyor. Kime şükrediyorsun neye şükrediyorsun? Şükür Allah'a yapılır.” dedi.