Emeklilerin sırtına bir yük daha bindi. Tüm illerde yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin sırtına bir yük daha bindi. Tüm illerde yasaklandı
Bankalardan emekli vatandaşları zora çıkan bir karara imza atıldı. Karar 81 ilde uygulanmaya başladı.

Bankaların para çekme işlemleri ile ilgili kararı t81 ilde uygulanmaya başlanınca emekliler isyan etti.

Banka gişe işlemlerindeki yoğunluğu azaltmak için uygulamaya koyduğu kararlar ise en çok yaşlıları ve mobil uygulama kullanamayan kırsal kesimde yaşayan vatandaşları etkiledi.

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Banka şubelerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve ATM kullanımlarına ilgiyi artırmak üzere bazı işlemlerin gişeden yapılması yasaklandı.

EMEKLİLER BANKA ŞUBELERİNDEN GERİ ÇEVRİLİYOR

Böylece para çekme yatırma işlemleri ya da hesabında kaç lira olduğunu öğrenmek için banka şubelerine giden binlerce emeklilerin tümü engellendi.

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ATM ya da mobil bankacılığı kullanmayı bilmeyen emekliler ise ne yapacaklarını şaşırdı.

Karar zamandan ve iş gücünden tasarrufta bulunmaları açısından bankalara nefes aldırırken, ATV işlemlerini takip edemedikleri için çevrelerinden yardım istemek zorunda kalan yaşlıları ise dolandırılma korkusu sardı.

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BANKALARDA HANGİ İŞLEMLERE KISITLAMA GELDİ?

Banka şubelerinden 20 bin TL'nin altın kalan tutarlar için para çekme ve para yatırma talepleri artık geri çevriliyor. Eğer müşterinin çekmek istediği tutar 20 bin TL'nin altında kalıyorsa ATM'lere yönlendiriliyor.

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