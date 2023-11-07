Emeklilik çetesi çökertildi. 400 kişiyi malulen emekli etmişler

Manisa'da sahte rapor aldırarak malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ve engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenilen çete çökertildi.

KAYNAK: İHA
Emeklilik çetesi çökertildi. 400 kişiyi malulen emekli etmişler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ve engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenilen çete çökertildi.

Devleti yüz milyonlarca liralık zarara uğratan çeteye düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa, İzmir ve Antalya illerinde faaliyet gösteren “emeklilik çetesi” Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla çökertildi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu çetenin sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ve engelli raporu da aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenildi.

aw070842-02.jpg

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık 9 ay süren çalışmalarıyla örgütün faaliyetleri kapsamında; "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu, hiyerarşik yapı içerisindeki 26 şüpheli Manisa merkezli, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, 108 bin TL nakit para, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Tamamlanan tahkikatın ardından 26 şüpheli şahsın tamamı "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece 4 şüpheli serbest bırakıldı, 12 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte belge alarak emekli olan, askerlikte çürük raporu alan, ÖTV muafiyetinden faydalanan ve sahte belgeleri farklı amaçlar için kullanan şahısların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

aw070842-01.jpg

400 KİŞİYİ MALULEN EMEKLİ ETMİŞLER

Öte yandan, çetenin çalışma yöntemleri operasyonda deşifre edildi. Çetenin aracılar vasıtasıyla ya da kendilerine ulaşan "müşteri" olarak tabir ettikleri sağlıklı kişilerden "usulsüz rapor" karşılığında kişi başı 30 ila 100 bin lira arasında para aldıkları öğrenildi. Bu kişileri üyelerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarına sevk eden çete sağlıklı kişiler yerine, içerisindeki engelli ya da kronik hastaları muayene ve tetkiklere soktukları ve müşterileri adına "Sağlık Kurulu Raporu" düzenlettikleri öğrenildi.

Yaklaşık 400 kişiyi bu yöntemlerle malulen emekli ederek, engellilerin yaralandığı vergi indirimi başta olmak üzere birçok sosyal haktan faydalanmasını sağlayan çetenin, 100 milyon TL'nin üzerinde bir kamu zararına yol açtığı belirlendi.

aw070842-03.jpg

İlgili Haberler
Koskoca uçağı görmedi. Motorun altına daldı
Bavulunu kapan oraya koşacak. 18 Kasımda başlıyor
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Son Haberler
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar! Gündem
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi Magazin
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı Gündem
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek Dünya
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor Sağlık
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor
İsrail sivillere silah dağıtıyor. Bakan açıkladı Dünya
İsrail sivillere silah dağıtıyor. Bakan açıkladı