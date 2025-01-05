Emeklilik iptalleri kapıda! SGK binlerce kişiye yazı gönderdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan kişileri tespit etmek amacıyla yoğun bir inceleme süreci başlattı. Bu çerçevede, SGK, binlerce emeklinin evlerine tebligatlar göndererek, şüpheli durumdaki kişilere 3 iş günü içerisinde SGK ilçe müdürlüklerine gelerek ifade vermelerini istedi.

3 GÜN İÇİNDE İFADE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SGK, özellikle 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazanan ve gerçekte çalışmayan kişilerin denetimini sıkılaştırdı. Uyarı metninde, bu tür usulsüzlük şüphesi taşıyan emeklilerden, 3 iş günü içinde SGK ilçe müdürlüklerine başvurarak ifade vermeleri talep ediliyor. Aksi takdirde, emeklilik işlemleri iptal edilebilir.

EMEKLİLİK İPTALİ VE MAAŞ İADESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Yapılacak incelemelerde, emeklilerin belirli bir zaman diliminde fiilen çalışmadıkları tespit edilirse, o döneme ait prim ödemeleri sistemden silinecek. Bu durumda, birçok kişinin emeklilik hakkı kaybolabilir. Ayrıca, bugüne kadar alınan maaşlar da geri istenebilir. Usulsüzlük tespit edilen emekliler, aldıkları maaşları yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.

MAAŞ KESİNTİSİNDE 10 YILLIK KRİTİK SÜRE

SGK uzmanları, yapılan denetimlerin emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl geriye dönük yapılabileceğini belirtti. Yani, emeklilik maaşı bağlandıktan 10 yıl sonra yapılan incelemelerde, usulsüzlük tespiti yapılsa bile, zaman aşımı nedeniyle iptal veya iade cezaları uygulanamayacak.