Fransa'da kriz bitmiyor. Büyük grev yarın

(AA) Hükümet tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşse de, sendikalar genel greve gitme kararından dönmedi. Ülke yarın yapılacak genel greve hazırlanıyor. 11'inci kitlesel grevde 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.

Eylemciler Paris'te 9. Bölge Belediye binası önünde toplandı. "Temizlik görevlileri grev yaparsa orduyu göreve çağırırım" diyen Paris 9. Bölge Belediye Başkanı Delphine Burkli'ye tepki gösterdi.

Eylemciler önce bina önünde toplanıp slogan attı, ardından bina içinde eylemlerini sürdürdü. Paris'teki ünlü zafer takına da "64 yaşında emekliliğe hayır" pankartı asıldı.

Başbakan Elisabeth Borne, siyasi parti ve çevre örgütleri temsilcilerinin ardından sendika temsilcileriyle de bir araya geldi.

Borne 8 sendikayla yapılan toplantının "önemli bir adım" olduğunu söyledi. Ancak sendikalar görüşmeden istediği sonucu elde edemediğini duyurdu. Mitinglerine rekor katılım çağrısında bulundu.

Ülkede kitlesel eylemlerin 11'incisi yarın planlanıyor. Gösteriler için 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.

Fransa Genel İş Konfederasyonu, temizlik işçilerine yarınki büyük grev ve eyleme katılma çağrısı yaptı.

13 Nisan'dan itibaren de Paris'te çöp toplayan görevliler için süresiz grev ilan etti.

İTİRAZLAR ELE ALINACAK

Emeklilik düzenlemesinin geleceği ise önümüzdeki hafta belli olacak.

14 Nisan'da Anayasa Konseyi muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin itirazını ele alacak.

Konsey, reform için ya yeşil ışık yakacak ya da geri çekilmesini talep edecek.