Emeklilik sistemine yeni düzenlemeler geliyor! Aylıklar da değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonunu açıkladı. 2075’te her üç kişiden birinin yaşlı statüsüne geçeceği öngörülüyor. 2023’te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 iken, bu oranın 2050’de yüzde 61.9, 2075’te yüzde 55.9 ve 2100’de yüzde 54.6’ya gerilemesi bekleniyor. Yaşlı nüfusun oranı ise 2023’te yüzde 10’u aşarken, 2050’de yüzde 23.1, 2075’te yüzde 31.7 ve 2100’de yüzde 33.6’ya ulaşması bekleniyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ VE TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES)

Hükümet, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emeklilere ikinci bir emeklilik fırsatı sunmayı planlıyor. Emeklilik kriterleri ve emeklilik yaşının otomatik olarak ayarlanacağı belirtiliyor. Aylık bağlama oranlarında (ABO) yeniden düzenlemeler yapılacak.

“3 ÇALIŞAN 1 EMEKLİYİ FİNANSE ETMELİ”

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, EYT ile birlikte emeklilik sisteminde çalışan sayısının emekliye bakma oranlarının gerilediğini belirtti. Şu anda 1.65 çalışan 1 emekliyi finanse ederken, ideal oranın 3 çalışan 1 emekli olması gerektiğini vurguladı. Bayram, SGK sisteminin yeniden revize edilmesi gerektiğini ve aylık bağlama oranlarının, enflasyon ve emeklilerin milli gelirden alacakları payların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİ DÜZENLEMELER VE EMEKLİLER İÇİN AVANTAJLAR

Cumhurbaşkanı, 2024 yılını emekliler yılı ilan etti ve emekliler.gov.tr açıldı. Emekliler lehine birçok kurumla anlaşmalar yapıldı. THY ve PTT Kargo gibi kurumlarla yapılan anlaşmalar sayesinde emekliler indirimli hizmetlerden faydalanabilecek. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı’nın topyekün ele alınarak, daha fazla prim ödeyenin daha fazla maaş alacağı bir sistem oluşturulacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMU VE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

Emeklilik maaşlarının hesaplanmasında 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta girişlerine bağlı farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkların tek bir düzene indirilerek herkesin eşit maaş alması sağlanacak. Daha önce emekli olanların mağduriyetleri giderilecek ve maaşlar ödenen prime göre yeniden düzenlenecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES)

TES ile ilgili çalışmalar sürüyor. İşverenlere ekstra maliyet getirmeden, BES’te olduğu gibi ikinci bir emeklilik imkanı sunulacak. TES zorunlu olacak ve işverenin maliyeti artmadan sistem oluşturulacak.

ORTA VADELİ PROGRAM VE YENİ DÜZENLEMELER

Reform çalışmaları Orta Vadeli Program’a dahil edildi. Bağkur ile SGK’nın prim günleri eşitlenecek ve Bağkur’lular daha erken emekli olabilecek. 2026 sonuna kadar emeklilik sisteminin tamamen gözden geçirilmesi ve kanuni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.