Emeklilikte beklenen düzenleme çıkıyor. Üçte birini devlet ödeyecek

Ev kadınları da artık 'evde çalışan kadın' statüsünde görülerek, emekli kapsamında sayılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan senelerdir gündemde olan ev hanımlarının emekliliğini kolaylaştıran düzenlemeyi paylaştı. Işıkhan, yaptığı paylaşımda, 5 senelik plan kapsamında ev kadınlarına emeklilik fırsatı getirileceğini duyurdu.

Ev hanımlarına yönelik getirilmesi planlanan emeklilik düzenlemesinin detaylarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci paylaştı.

Cenkci, ''Ev kadınları, isteğe bağlı Bağkur statüsünde prim ödeyebilecek ve oranlar çalışmalar netleştikçe paylaşacağız. Bu primlerin bir kısmı da devlet tarafından teşvik edilecek. Yani bir kısmını da devlet ödeyecek. Ev kadınlarına da böyle bir kolaylık sağlanacak'' ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK PRİMLERİNDE DEVLET DESTEĞİ

Yemek, çamaşır, ütü diye binlerce işle uğraşan, tam gün evde çalışan ev kadınlarına isteğe bağlı Bağkur kapsamında prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından destekleyecek.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı 7200 prim günle sağlanmış olacak. Yatırılacak olan isteğe bağlı sigorta priminin 6400 TL 80 kuruşluk bölümüne, 2133 TL 65 kuruş destek sağlanacak. Ev hanımları bu emeklilik ile birçok hakka da sahip olacak. Aynı zamanda, 7200 gün prim sayısını tamamlayıp emekli olan ev hanımlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da tahmin ediliyor.