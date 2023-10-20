Emeklilikte yeni düzenleme ortaya çıktı. Yerel seçim öncesi duyurulacak

Yeni bir emeklilik sistemi düzenlemesinin geleceği bildirilirken yerel seçim öncesi de duyurulacağı iddia edildi.

Emeklilikte yeni düzenleme ortaya çıktı. Yerel seçim öncesi duyurulacak

Sabah’ın haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından yeni bir emeklilik sisteminin daha geleceği öne sürüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine EYT ile girerken yerel seçimlere de bu yeni emeklilik sistemi ile gireceği bildirildi.

NEDİR YENİ SİSTEM?

2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi.

Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek.

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Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek. Sisteme giriş kolaylaşacak. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

GRUPLARA ÖZEL SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.

Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için hukuki altyapı güçlendirilecek.

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