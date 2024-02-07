Emeklinin bayram ikramiyeleri için çılgın teklif

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin TL olmasının emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesinin bir gereği olduğunu vurguladı. Taşcıer, emeklilerin yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını, kayıt dışı çalışanlar dahil olmak üzere 6 milyondan fazla emeklinin ya çalışmakta ya da iş aramakta olduğunu belirtti.

Taşcıer, “Emeklilerimize enflasyon karşısında koruduk diye övünen AKP hükümetinin yaptığı yılbaşı zammı ilk ayda eriyip gitti. TÜİK’in gerçekleri yansıtmayan hesabına göre bile, en düşük emekli maaşı alan bir emeklinin alım gücü 628 lira düştü” dedi.

Taşcıer, emeklilerin aylıklarıyla ilgili adaletli ve rahatlatıcı bir düzenleme yapılmadığını ifade ederek, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 15 bin TL olması gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini, bundan sonra da dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Gamze Taşcıer, “Emeklilerimize 15 bin TL bayram ikramiyesi vermek bir lütuf değil, bir hak vermektir. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, emeklilerimize üç beş bin lira ikramiye vermeyi yeterli görmek, vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Emeklilerimiz et yemeyi unuttu derken, şimdi yumurta bile alamıyorlar. Bu gidişle çok yakında büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.