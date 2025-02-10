Emeklinin bayram ikramiyesinde en güçlü rakam belli oldu

Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak kesinleşti. Milyonlarca emeklinin beklediği düzeltme ise gelmedi. Geçim sıkıntısı altında ezilen 16 milyon emekli bu kez bayram ikramiyelerini beklemeye başladı.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurması sonrası Ocak-Haziran döneminde SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları için uygulanacak zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti.

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA

SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşları için zam düzenlemeleri tamamlandı. Emekliler için bir nebze durumlarını rahatlatmak için ikramiye rakamlarının açıklanmasını beklemeye başladı.

Tüm emekliler her sene olduğu gibi aynı miktarda bayram ikramiyesi alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranda bayram ikramiyesi alacak.

EN SON 1 LİRA ARTIŞ OLMUŞTU

2024'te emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. Geçen yıl yüzde 75 hissesi olan dul ve yetimler 2.250 TL, yüzde 50 hissesi olanlar 1.500 TL yüzde 25 hissesi olanlar 750 TL bayram ikramiyesi aldı.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Ticaret Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen yıl 3 bin TL olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl verilecek en güçlü rakam ortaya çıktı.

2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 24 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında bayram ikramiyesi 3.700 ile 4.300 TL arasında beklenebilir. İki rakamın ortalaması alındığında ise 4.000 TL'lik bir bayram ikramiyesi en güçlü rakam olarak öne çıkıyor. Bu da bayram ikramiyelerine geçen yıl olduğu gibi 1 bin liralık bir artış yapılması anlamına geliyor.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, her yıl bayramdan önceki hafta içinde yapılıyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında; Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.