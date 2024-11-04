Emeklinin dört aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 çıktı. OVP plana göre yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 çıkması öngörülmüştü. Eylül ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,97, yıllık enflasyon da 49,38 çıkmıştı.

EMEKLİNİN DÖRT AYLIK ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, Ağustos ayı enflasyonu ise 2,47, eylül ayı enflasyonu ise yüzde 2,97 açıklandı. Emekli üç aylık enflasyon fark olarak yüzde 8,90 alacaktı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklinin dört aylık alacağı enflasyon farkı belli oldu. Buna göre emekli Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını içerisine alan dört aylık zam farkı ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakamlara göre emekli dört aylık enflasyon farkı yüzde 12,03 oldu.

OVP'DEKİ ENFLASYON ÖN GÖRÜSÜ TUTACAK MI?

2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33 olarak öngörülmüştü. Ancak bunun tutmayacağı anlaşılınca yüzde 36'ya yükseltildi. Bunun da tutmayacağı anlaşılınca bu sefer yüzde 41'5'a yükseltildi. Eylül ayında yıllık enflasyon rakamı yüzde 49,38 çıkınca hesaplar yine şaştı. İktisatçılar, Yüzde 41,5'luk yıllık enflasyonun tutmayacağı yönünde öngörülerde bulundu. Ancak bu rakamın tutmasının TÜİK'in Ekim, kasım ve aralık aylarında aylık yüzde 1,5'luk enflasyon çıkartması halinde tutabileceği belirtildi.

EMEKLİNİN ALACAĞI KÜMÜLATİF FARK BELLİ OLDU

Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emeklinin alacağı kümülatif fark yüzde 12,03 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklinin Ocak ayında alacağı enflasyon farkı belli olacak.