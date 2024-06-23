Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi

SGK Bağ Kur ve memur emeklileri 3 Temmuz'da kesinleşecek yılın ikinci zammını beklerken SGK Uzmanı İsmail Sevinç'ten net bir rakam geldi.

İsmail Sevinç emekli maaşına ilişkin son kulis bilgilerini tek tek vatandaşlara aktardı.

16 milyon emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler Temmuz zammını iple çekiyor. Temmuz maaş zammına sayılı günler kala enflasyon ortalamasına göre ilk 5 ay için verilecek zam yüzde 22,72 oranında kesinleşti. Ancak tahmini Haziran ayı enflasyonunun eklenmesi ile birlikte yapılan hesaplamalar sonucunda değişik rakamlar ortaya çıktı. Emekli maaşlarının eşitlenip eşitlenmeyeceğine ya da refah payı verilip verilmeyeceği konusunda açıklama gelmedi.

Ankara kulislerinde dolaşan son kulis bilgisi ise SGK Uzmanı İsmail Sevinç'ten geldi. emekli maaşına ilişkin kulis rakamını açıkladı.

OCAK ZAMMI KÖK MAAŞ SORUNUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ocak 2024'te emeklilere yüzde 49,25 oranında yapılan enflasyon zammı zaten düşük aylık alan emeklilerin çok işine yaramamıştı. Yapılan zam 6 bin 700 lira ve altında kök aylık alan emeklilere yansımamış en düşük emekli aylığı 10 bin liranın atında kalmaya devam etmişti.

EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRI ALTINDA KALDI

Açlık sınırının 19 bin liraya çıkması ile birlikte 16 milyon emeklinin neredeyse yarısı açlık sınırı altında aylık almaya başladı. Bu da toplumda yüksek maaş zammı beklentisini kuvvetlendirdi.

HAZİRAN RAKAMLARI İLE BİRLİKTE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25 OLABİLİR

5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ Kur emeklilerin 5 aylık zam oranı yüzde 22,72 olarak kesinleşirken Merkez Bankası tahminlerine göre ise 6 aylık zam oranın yüzde 25 civarında olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise emekli maaşlarına ilişkin açıklamasında zam oranın yüzde 25'in üzerinde olabileceğini söyledi.

SSK ve Bağ Kur emeklilere yüzde 25'in biraz üzerinde bir zam yapılacağını belirten İsmail Sevinç 12 bin lira alan bir emeklinin 15 bin lira maaş alacağını söyledi.

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Emekli aylıklarına 5 ila 4,5 puan arasında bir refah payı eklenebileceğini söyleyen İsmail Sevinç "Ama bu da kurtarmıyor." diyerek refah payı eklemesi olmaması halinde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira ile 13 bin lira arasında kalacağını belirtti.