Emekliye 2 bin 500 TL'lik zammı 562 bin TL'lik saat takan vekil açıkladı!

Türkiye günlerdir emeklilere yapılacak zammı bekliyordu. Beklenen düzenlemeye ilişkin olarak AKP'li yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üç farklı teklif sundu. Raporu dün akşam inceleyen Erdoğan, bu alternatifler arasından bir seçim yaptı. Erdoğan'ın kararını bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından 12 bin 500 TL olarak açıklandı.

"EMEKLİ ZAMMINI 562 BİN TL'LİK SAAT TAKANLAR AÇIKLIYOR"

Güler açıklama yaparken yanında, geçtiğimiz günlerde kolundaki 562 bin lira değerindeki Rolex marka saatle gündeme gelen Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu durumu, "Emekliye yapılan 2 bin 500 TL'lik zammı 562 bin TL'lik saat takanlar açıklıyor" diyerek eleştirilerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex marka saati gündem olmuştu.

Kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyarete gelenlerle 'selfie' çekip sosyal medya hesabından paylaşan Yenişehirlioğlu paylaşımına, “Biz, bu milletin ta kendisiyiz” notunu düşmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin sosyal medya hesaplarını etiketlemişti.

Yaklaşık 562 bin TL olduğu belirtilen saatini gösteren fotoğrafını sosyal medyada gelen tepki çekmesi sonrası Yenişehirlioğlu, daha sonra paylaşımı silmişti.

Paylaşımını neden kaldırdığına dair bir açıklama yapan Yenişehirlioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twitterde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor" AKP'li vekil, "Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Yenişehirlioğlu’nun rolex saat krizinin yaşanması sonrası , Audemars Piguet Royal Oak marka bir saati daha olduğu ve değerinin 57 bin 571 Avro yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.

LÜKS MERAKI YENİ DEĞİL

AKP üyelerinin lüks ve gösteriş tutkusu, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla tekrar gündeme geldi.

DANIŞMAN DA MİLYONLUK SAAT

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü için düzenlenen anma programlarında görev alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt'un lüks kol saati ve ayakkabısının fiyatı da büyük tepki çekmişti.

Karakurt'un taktığı saatin 1 milyon 282 bin 991 TL, Prada marka ayakkabısının ise 34 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.