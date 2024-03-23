Emekliye aylık 1500 lira destek geliyor! Su faturası da tarihe karışacak

İktidarın yerel seçim kozu olan Emekli Kartı’nda belediyenin lokantalarında ve sosyal tesislerinde, ayrıca su faturalarında indirimim yer alacağı belirtilmişti.

EMEKLİ KART GELİYOR

Bir ‘Emekli Kart’ haberi de CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay Cemil’den geldi. Gazeteci İpek Özbey’e konuşan Cemil, İzmir’de 578 bini 65 yaş üzeri olmak üzere 1 milyon 200 bin civarı emeklinin olduğunu söyledi.

Emeklilerin düşük maaş sebebiyle hayatlarını sürdüremez durumda olduğunu savunan Cemil, bir emekli dayanışma kartı vereceklerini belirtti.

EMEKLİYE AYLIK 1500 LİRA

Hedeflerinde özellikle 65 yaşın üzerinde emekli maaşıyla geçinen ihtiyaç sahipleri olduğunu söyleyen İzmir Adayı Cemil, “Buralarda kira, fatura, market alışverişi desteği -ki bunlar aylık ortalama kişi başına en az 1000-1500 liralık bir rakamdır- vereceğiz” ifadelerini kullandı.

SU DA ÜCRETSİZ OLACAK

Ayrıca suyu da 4 metreküplük miktarını tamamen ücretsiz vermeyi, 4 metreküp üzerindeki fatura kısmında da yüzde 50 indirim yapacağız. Göreve gelir gelmez bu paketi devreye sokacağız.