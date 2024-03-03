Emekliye bayram ikramiyesi 10 bin lira olacak. Kulisler bu bilgiyle çalkalanıyor

Milyonlarca emeklinin maaşı yapılan düzenlemenin ardından yüzde 49,25 oranında zam gerçekleşti. Ancak yapılan düzenlemeden 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu konuda emeklilerde açlık sınırının altında kalan maaşlarına karşın tepkilerini dile getiriyor.

Emekliler ise seyyanen zam konusunda kararlı bir şekilde isteklerini dile getiriyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seyyanen zam konusunu kapatsa da Devlet Bahçeli’nin emekli talebinin doğru olduğunu savundu. Bu konuda ise Bahçeli, “Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır” söyleminde bulundu.

SGK Uzmanı Ali Tezel ise emekli maaşlarına artışın gerekliliğinin altını çizerek, Türkiye’nin yüzde 4,5 büyüdüğünü ve herkesin zenginleştiğini söyledi. Ancak, 34 bin TL olan kişi başı milli gelire karşın emeklilerin 10 bin TL almasından ise Tezel, dert yandı. Tezel, “34.000 TL aylık mı? Evet, yıllık 400.000 lira aylık 34.000 TL oldu. Türkiye'de yaşayan herkesin cebine ayda mutlaka 34.000 TL girecek ya da giriyor demek. Ortalaması o ama emekliler 10.000 TL alıyor, tamam, onların 34.000 TL’sinden kalan 24.000 TL’yi başka yere veriyorlar. O zaman, bu vatandaşın cebine yansımıyorsa, bunun da bir anlamı yok” dedi.

Tezel, hafta içi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emeklilerin ‘seyyanen 12.000 TL zam istiyoruz’ söylemlerine karşın ‘para yok’ demesini “Biz Cemre'nin toprağa düşmesini beklerken, emeklilerin hayalleri suya düştü” ifadesini kullandı.

Emekliler için paranın olduğuna değinen Tezel, “Suriyelilere 80 milyar doları vermeyi göze alan bir hükümet, ülkenin vatandaşına, Türk vatandaşına 60 milyar doları çok mu görüyor yani? Aslında para var ama niyet yok. Ben de öyle düşünüyorum ki 31 Mart gelmeden emeklilere en az 10.000 TL seyyanen zam yapılacak” ifadelerini kullandı.