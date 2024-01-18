Emekliye ek zam teklifi Komisyon'ndan geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam düzenlemesinin de içeren kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşınan teklife göre ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

EMEKLİYE YÜZDE 5 EK ZAM!

Komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan Kanun teklifi, Genel kurul oylamasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Düzenlemelerinin ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği düşünülüyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.