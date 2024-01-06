Emekliye ek zam umudu. Mehmet Şimşek'in önüne gelecek

Asgari ücret artışından sonra memur ve emeklilerinin yüzde 49,25 zam almasının ardından şimdi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkının dışında bir zam yapılacağı iddiaları gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekliler için çalışma başlattığı ve bu çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önüde sunulacağı belirtiliyor. Memur ve Emeklisi yüzde 49,25 zam alırken, ekonomik kriz altında ezilen işçi ve esnaf emeklisinin yüzde 37,57 enflasyon farkı alacak olması tepkilere neden oldu. Çünkü memur ve işçi emeklileri arasında oluşacak 11 puandan fazla fark oluşması "ayrımcılık oluşuyor" iddialarını gündeme taşıdı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, 37,57 enflasyon farkının maaşları zaten az olan emeklileri kara kara düşündürmüştü. Bir de bunun yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekliler için 2024'ün ikinci yarısını işaret etmesi zaten hayallerini yıkmıştı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi ve esnaf emeklilerinin enflasyon farkı dışında zam alması için alternatif çalışma başlattığı öne sürüldü. İki emekli grubunun arasındaki 11 puandan fazla farkın oluşmasının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak raporla 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili düzenlemenin yapılması da bekleniyor.

MASADAKİ İKİNCİ SEÇENEK

Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre ise de emekliye yapılacak zam konusunda masaya iki farklı seçenek daha gelecek. İlk seçenek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tıpkı memurlara yapılan yüzde 49,25 zam yapılması yönünde. İkinci seçenek ise zammın yüzde 42 ile sınırlı tutulması yönünde. Her iki seçenekten birini kabul görmesi halinde onaylanması için Meclis kararı olması gerekiyor. Meclis 16 Ocak'ta açılacak olması nedeniyle şayet bu durumlardan biri gerçekleşirse emeklilere bu para daha sonra yatacak.