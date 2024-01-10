Emekliye ek zamda gözler kabine toplantısına çevrildi

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye ek zamda gözler kabine toplantısına çevrildi
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere ek zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma yapıldığını ve gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanına sunulmasının beklendiğini açıkladı.

Ekonomim'in haberine göre, Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma yürüttüğünü ve gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının beklendiğini açıkladı.

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Güler, konuyla alakalı yasal düzenlemenin ise ocak ayının üçüncü haftasında kesinleştirilmesini planladıklarını bildirdi.

Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaretinde gazetecilerin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin sorularını cevapladı.

Güler, bir etki analizi gerçekleştirildiğini, bütçe imkanları, oransal manada yükseliş durumu kale alınarak gerçekleştirilen çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulacağını vurgulayarak, “Kabine toplantısında tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bir kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret desteğinin 700 lira çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili 7-8 maddelik bir kanun teklifimiz, onun içerisinde değerlendirilir. Şu anda Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bugün bir görüşme yaptım. Önümüzdeki haftaya kadar biter, Kabinede değerlendirilir ve Ocak ayının üçüncü haftası gibi sonuçlandırmış oluruz” diye konuştu.

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