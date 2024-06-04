Emekliye haciz gelmez demeyin geliyor. SGK kuruşu kuruşuna alıyor

3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğü giren EYT yasası ile yaklaşık 1.5 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Ancak emekli olan birçok kişinin emekliliği iptal edildiği gibi ödenen aylıklar da geri isteniyor. Ödeyemeyenlere ise icra işlemi uygulanıyor.

Uygulamaya konan sıkılaşma tasarruf önlemleri kapsamında Türkiye'nin en büyük kurumlarından SGK denetimlerini artırarak emekli maaşlarını mercek altına aldı.

SGK HACİZ İŞLEMİ BAŞLATIYOR

SGK usulsüz şekilde kendini sigortalı gösteren kişilere ceza uyguladığı gibi, çalışmayan kişileri sigortalı gösteren şirketleri de tek tek belirlemeye başladı. SGK sıkılaştırdığı denetimlerde belirlediği usulsüzlüklere ilişkin de para cezası uygulamaya başladı.

Bazı şirketlerin ise baş arazileri adres göstererek olmayan iş yerlerinde birçok kişiyi işçi gibi göstererek naylon işlem yaptığı belirlendi. Birçok şirkette ise, çalışanın gün sayısı eksik gösterme, ya da hiç sigorta yapmama gibi usulsüzlükler belirlendi.

BORCU OLANA EN FAZLA 6 TAKSİT YAPILIYOR

Borcu olan kişilere ise ödemelerini peşin yapmaları isteniyor, taksitle ödeyeceklere ise en fazla 6 taksit yapılıyor. SGK’ya borcu olanların ödeme yapmaması durumunda ise e-haciz sistemi devreye alınıyor. Haciz işlemlerinde ödenecek borç tutarı dışında masraflar da çıkıyor.

SGK, haksız emeklilik işlemlerinde geriye dönüş de inceleme yapıyor. Son 5 sene hesaplarını inceleyen SGK, primlerde usulsüzlük bulduğu emeklilikleri iptal ediyor.

Maaşlar kesildiği gibi sağlık ödemeleri dahil tüm aylıklar faizi ile birlikte geri isteniyor.

Yurt dışında yaşayan kadın gurbetçilere, yaşadıkları ülkeye giriş yaptıkları tarihin SGK girişi kabul edilmesi olanağı sağlanarak emekli olabilmelerinin açılmıştı. Ancak bu hakkı kullanmak isteyen gurbetçiler SGK kaydı açabilmek için Türkiye'de çalışmadıkları halde bir süre kendileri çalışan gösterecek taşeron şirketlerle anlaşma boyunu tuttular.

Ayrıca, kendisini çalışıyormuş gibi göstererek prim ödeyen anca

Radara takılan başka bir konusu ise sahte boşanmalar oldu. Aynı evde yaşamaya devam eden ailelerde kadın bireylerin baba maaşlarını da almak için yaptıkları başvurularda büyük oranda artış tespit edildi.

SGK ise toplam borçları öncelikte tek seferde ödenmesi talep ediyor, ödemeyenlere ise 6 taksit yapılandırması yapıyor. Hiç ödeme alınamaması durumunda ise kurum icra işlemi başlatıyor.