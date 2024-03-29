Emekliye indirim müjdesi

Kaynak: AA
Emekliye indirim müjdesi
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber otobüsler, trenler ve uçaklar ek seferler açarak yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Ramazan ayının bitmesine günler kala vatandaşı bayram telaşı sardı. Tatil yapmak isteyenler, memleketine gitmek isteyenler, terminallerin yolunu tuttu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı yapacağız." Dedi.

Ulaşımın temel ihtiyaç olduğunu söyleyen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ettiğini de hatırlattı.

Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik ayrıcalıklar sağlandığını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim işbirliğiyle seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

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