Türkiye'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliye, memura asgari ücretliye yapılacak olan yeni yıl zammı da en çok konuşulan konular arasında.

Emekli yıllardır enflasyon canavarına kurban edilirken, temel ücretten çıkıp genel ücret haline gelen asgari ücretle çalışan işçi alım gücünün düşmesiyle sofrasından tek tek en temel gıda ürününü eksiltirken AKP iktidarı yıllardır yeni yıl zammında beklenenin altında kaldı.

Her zam döneminde enflasyon sepetini etkileyecek ertelemeler yapan hükûmet bu kez de enflasyonda pembe tablo çizdi.

'İYİ NOKTADA GELECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) 62. yılı için düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Yılmaz, ekonomide ele alınan en temel konunun enflasyon olduğunu söyleyerek, “Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da yine iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla tekrar o arzu ettiğimiz patikaya enflasyonun geldiğini söyleyebilirim" dedi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Yıl sonu için enflasyon tahmininde bulunan Yılmaz, "Yıl sonunda işte 30’un biraz üstünde bir enflasyonla bu yılı kapatacağız inşallah. Gelecek seneki hedefimiz yüzde 20’nin altına indirmek bir sonraki yıl 2027’de ise hedefimiz tek haneli rakamlara ülkemizi yeniden kavuşturmak. Böylece hem öngörülebilirliği arttırıp yatırım ortamını iyileştirmiş olacağız. Hem de sosyal dengeler açısından, sosyal adalet açısından çok daha elverişli, çok daha olumlu bir ortamı oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE BÜYÜME

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda dünyadan çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Yılmaz, “Dünya ortalama 3.5 büyürken bizim ekonomimiz yıllık ortalama 5.4 büyüme kaydetti. Dünyadan 1.9 puan her yıl daha fazla büyüdük. Bu önemli bir başarı. Bu da bizi belli bir yere getirmiş durumda. Şu anda çok daha zorlu bir küresel ortamla karşı karşıyayız. Bu yılda ekonomimizin yüzde 3.3 büyümesini bekliyoruz. Bir istikrar programı uyguladığımız halde enflasyonu düşürmeye çalıştığımız halde büyümemizi dünya ortalamasının üstünde tutabilmemiz de önemli bir başarı diye ifade etmek istiyorum. Bu yıl ekonomimiz inşallah 1,5 trilyon dolar seviyesini açmış olacak” diye konuştu.

‘KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ’

Türkiye'nin yüksek gelirli ülkelerden biri olacağını söyleyen Yılmaz şunları söyledi:

"Geçen yıl itibariyle nominal dolar bazında Türkiye ekonomisinin dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Satın alma gücüne göre 12’nci büyük ekonomisiyiz. Bu yıl IMF'nin dünyayla ilgili, dünyadaki ülkelerle ilgili tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye nominal dolar bazında dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacak. Satın alma gücü palitesiyle ise 11’inci büyük ekonomi olacağız. Bu tahminler IMF’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde olacak. Diğer taraftan Dünya Bankası'nın bir sınıflandırması var. Ülkeleri 4 gruba ayırıyorlar. Düşük gelirli ülkeler, alt orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde. Son çeyrek asırda Türkiye neyi başardı diye soracak olursanız alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi Türkiye ve burada kalıcı hale geldi. Şimdi ise bu yıl özellikle tam bu kritik eşikteyiz. Bu yılki gerçekleşmeler ışığında Türkiye ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkelerden biri haline gelecek” diye konuştu.