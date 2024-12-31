Emekliye refah payı verilecek mi? Uzman isim son kulis bilgilerini paylaştı

TÜİK ilk 5 aylık dönemdeki enflasyon farkını yüzde 14,57 olarak açıklamıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaş artış oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre kesinleşecek. Peki emekliye refah payı verilecek mi? Son kulis bilgilerini SGK Başuzmanı Umanı İsa Karakaş paylaştı.

"EMEKLİNİN BU ORANI GARANTİ ALTINDA"

Merkez Bankası'nın son beklenti anketlerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 45,28 olarak belirlendiğini belirten Karakaş, ancak Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

EN FAZLA YÜZDE 17 CİVARINDA ZAM YAPILACAK

İsa Karakaş yaptığı analizlere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı en az yüzde 16, en fazla ise yüzde 17 civarında olacağı değerlendirmesinde bulundu. Karakaş "Ortalama zam oranının yüzde 16,30 seviyelerinde olmasını bekliyoruz ve yüzde 17'yi aşmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"REFAH PAYI VERİLMESİNİ BEKLEMİYORUM"

İsa Karakaş, emeklinin umudunu bağladığı refah payı konusunda ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak enflasyon zammının dışında yüzde 16 ile yüzde 17 arasında bir ek refah payı verilmesini beklemediğini söyledi. Karakaş emekli zammının yalnızca enflasyon farkından kaynaklanan bir güncelleme olarak kalacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MAKSİMUM 15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

İsa Karakaş, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ise maksimum 15 bin liraya kadar çıkabileceğini öngördü. Bunun da zam değil eflasyon güncellemesi olarak ifade edilebileceğini sözlerine ekledi.