Emekliye seyyanen zam için rakam ve tarih verildi. Son kulis sızdı

Yerel seçimlere az bir vakit kala partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde ise emekli ikramiyesi var. Açlık sınırı altında kalan emekliye seyyanen zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu. 14 milyondan fazla emekli gelecek haberleri bekliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş katıldığı bir programda seyyanen zam için tarih verdi ve rakam açıkladı.

EKİM PLANI

İsa Karakaş şunları dile getirdi:

Emekli maaşları, açlık sınırının oldukça altında kaldı. 15 bin TL'yi aşan sınırların altında. Ankara'daki kaynaklara göre hükümetin elindeki senaryolar şu şekilde: Ekim planı dediğimiz şey. Temmuz ayında, emeklilere kamu işçilerine zam yapıldı. Memurlara ise asgari ücrete oldukça yüksek bir zam yapıldı. Temmuzda, maalesef en düşük alanlar yüzde 25'te kaldı. Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı var. Cumhurbaşkanı'nın Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz'ın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve sonuç ne oldu? 5.000 TL'lik bir ikramiye çıktı. Evet.

5 BİN TL

Şu anda hükümet, Ekim planını gündeme getiriyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesinden başlayarak, 10 Nisan'da bayramın ilk günü olduğunu göz önünde bulundurarak, 31 Mart'tan önce şu anda 2.000 TL olan ikramiyenin en az 5.000 TL'ye çıkarılması gündemde.

SEYYANEN ZAM

Karakaş, seçim sürecine girildiğini belirterek şunları ekledi: "Eğer kritik bir sürece girilirse, bu 5.000 TL'lik rakamın 10.000 TL'ye kadar çıkabileceğini söyleyebilirim. Ve en önemlisi ne? Hükümetin elindeki en büyük koz nedir? Seyyanen zam kozu burada önemli. Emekliler, bize söz verildiğini söylüyorlar. Temmuz ayında özellikle memur emeklileri, haklı olarak, geriye dönük olarak 12 bin TL alacaklarını belirtiyorlar. Elbette verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekir. Ancak, gerçekçi olmak önemlidir. Nasıl mı gerçekçi olmak gerekir?

Şu anda ekonomik durum net. Bir program yürütülüyor. O 8.000 TL - 12.000 TL rakamı mümkün değil zaten. Şu anda konuşulan rakam ne zaman göreceğiz? Seyyanen zam rakamı, en az 4 bin TL civarı veya 5 bin TL civarı olabilir, tüm emeklileri kapsayacak şekilde düşünülüyor.