Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok

Kaynak: Büyük Sivas Haber Tv
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok
Emeklilerin genel seçimlerden beri beklediği seyyanen yerel seçimlerde de gelmedi. Seyyanen zammın yerine sadece banka promosyonu alan emekliler “Zaten promosyon alıyorduk” dedi. Emekli maaşlarına zam tartışması devam ederken, TBBM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklama emekliye seyyanen zammın söz konusu olmadığını belirterek son noktayı koydu. Güler, “AK Parti’nin bu yönde bir çalışması yok” ifadelerini kullandı.

Emeklilere zam her seçimler yaklaştığında yeniden gündeme geliyor. Genel seçimlerde emeklilere vaat edilen refah zammı yapıldı fakat kök maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olanlar bundan faydalanabildi. 10 bin liraya ulaşan en düşük emekli maaşını enflasyon cebe girmeden buharlaştırdı.

Açlık sınırı 10 bin lirayı çoktan geride bırakırken, emekliler yeniden zam beklentisine girdi. Yılın ilk iki ayında açlık sınırı 16 bin lirayı aşarken yoksulluk sınırı ise 53 bin liraya dayandı.

"BANKA PROMOSYONU VAAT DEĞİL"

Yerel seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte ilave zam beklentisinin yerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla promosyon aldı. Emekliler ise duruma tepki göstererek, “Bunun müjde olacak bir tarafı yok. Zaten promosyon alıyorduk. Bu bir vaat değil kandırma” yorumunu yaptı.

Emeklilerin alabileceği en yüksek promosyon maksimum 12 bin lira olacak. Bunu da kamu bankaları karşılayacak. Emekli maaşlarına zam tartışması devam ederken, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada emekliye seyyanen zammın söz konusu olmadığını belirterek son noktayı koydu.

"AK PARTİ'NİN SEYYANEN ZAM İÇİN ÇALIŞMASI YOK"

Büyük Sivas Haber TV’de konuşan Güler, muhalefetin emekliye 5 bin lira seyyanen zam yapılacak açıklaması sorulması üzerine “İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok. Bu neye göre söylediler hangi rakamları, hangi bütçe verileri kıstas aldılar bilmiyorum. AK Parti’nin bu yönde bir çalışması yok” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Borsa yatırımcılarının gözdesi temettü veren 8 şirket yüzde 170 üstü kazandırdı
Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek
Ahmet Çakar Rasim Ozan’ı ihbar etti: Bu çok şeytanca, iblisçe bir olay
Leyla Zana Diyarbakır'dan böyle seslendi: Yeniden 'Çözüm Sürecine' hazır mısınız?
Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a kurşundan ağır sözler! 'Plana sadık kal’ meselesinin perde arkası
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…
Son Haberler
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı Sağlık
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik Dünya
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Yerel Haberler
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı Dünya
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak Gündem
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi Gündem
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu Gündem
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu