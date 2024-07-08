Emekliye zamdan bile güzel haber. 12 bin lira için düğmeye basıldı

Emekli maaşlarına yapılan zamdan milyonlar emeklinin yararlanamamasının yarattığı hoşnutsuzluk üzerine AKP'nin ekonomi kurmayları harekete geçti.

Emeklilere zam yapıldığı halde kök aylık sorunu nedeni ile hali hazırda 10 bin lirada kalan en düşük emekli aylığının bir kerede en az 12 bin liraya çıkarılması için düğmeye basıldı.

AKP'nin en düşük emekli maaşını 10 bin liranın üzerine çıkarılması yönünde hazırlık yaptığına ilişkin çalışma yapması gündeme bomba gibi düştü. En düşük emekli maaşının 12 bin lira üzerine çekilmesine yönelik çalışmaların bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacağı öğrenildi.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 16 milyon emeklinin 3 milyonluk kesimi en düşük dilime denk gelen 10 bin lira aylıkla geçinmeye çalışıyor. 6 bin 500, 7 bin, 8 bin civarındaki aylıklar hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor.

AKP'nin ilk formülü en düşük emekli maaşını 10 bin TL’den 12 bin lira seviyesine çıkarmak. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar yüzde 24,73’lük zamdan faydalanamayarak 10 bin lira maaş almaya devam ediyor.

Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli aylığı alan kesimin maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle AKP hazırlıklara başladı.

AKP yönetimi bu hafta en düşük emekli maaşının en az 12 bin lira olmasıyla ilişkin hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacak. Erdoğan’ın da onay vermesi durumunda ise en düşük emekli aylığının yükseltilmesi hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirilecek. En düşük emeli aylığının yükseltilmesine ilişkin kararın Temmuz ayı içinde Meclis’te geçmesine ise kesin gözü ile bakılıyor.

AKP ekonomi kurmaylarının ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşına ilişkin mali rapor istediği belirtiliyor.

Yapılacak artışın kaç milyon emekliyi kapsayacağı maliyetinin ne kadara çıkacağına ilişkin hesaplamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor halinde sunulacak.

25 Ocak 2024'ta en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı. Bahsedilen 12 bin liralık rakam Erdoğan’dan onay alırsa 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı rakamı ikince kez artırılmış olacak.