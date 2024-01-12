Emeksiz yemek olmaz atasözünün anlamı nedir?

Emeksiz yemek olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların bir şeyleri elde edebilmek ve başarabilmek için mutlaka o şey üzerine çaba ve gayret göstermeleri gerektiğini bildiren bir söz olarak karşımıza çıkar.

Bir konuda başarılı olmak isteyen kişiler düzenli olarak çalışmadan istedikleri şeyleri elde edemez. İnsanların İstedikleri ne olursa olsun ona ulaşabilmek için çalışmaları gerekir.

EMEKSİZ YEMEK OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Emeksiz yemek olmaz, bir yerlere gelebilmek için senin de çaba sarf etmen gerekiyor."